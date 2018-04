Netwerk tegen Armoede: 'Onze politici durven hun nek niet uit te steken'

'De kinderarmoede neemt weer toe, en steeds meer mensen moeten een beroep doen op voedselbanken. Hoogstwaarschijnlijk zullen de armoedecijfers dus weer stijgen', zegt Frederic Vanhauwaert, die begin mei stopt als algemeen coördinator van Netwerk tegen Armoede. Kort nadat hij in 2006 aan de slag was gegaan bij de koepelorganisatie van verenigingen waar armen het woord voeren, werden de zogenoemde Decenniumdoelen opgesteld. De armoede in tien jaar tijd halveren: dat doel is is, zo bleek onlangs uit het eindrapport, allesbehalve bereikt. Nog altijd leeft 15 procent van de Belgen in armoede, ongeveer evenveel als in 1987.

