Nettovergoeding vervangt ecocheques

De vier regeringspartijen N-VA, CD&V, Open VLD en MR hebben daar samen een wetsvoorstel over ingediend, schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Door de vergoeding verdwijnt de stimulans om het geld "groen" te besteden, want de werknemers doen ermee wat ze willen (in tegenstelling tot de ecocheques, die de aankoop van duurzame, ecoloigsche producten moesten stimuleren). Net als op de cheques moeten de bedrijven op de ecovergoeding geen belastingen of sociale lasten betalen. "Het is dus niet zo dat werknemers moeten vrezen voor loonverlies omdat de werkgever zo'n vergoeding niet meer fiscaal voordelig zal vinden", zegt Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert.

Rompslomp

De regeringspartijen willen van de vouchers af omdat ze veel kosten en rompslomp met zich meebrengen. "Werkgevers betalen administratieve kosten, handelaars hoge commissies. En veel werknemers vergeten ze uit te geven voor ze vervallen zijn."

Ongeveer 1,45 miljoen Belgen ontvangen elk jaar ecocheques, voor een bedrag van maximaal 250 euro per jaar.