Netjes samengevat: de thesis van Vincent Kompany

'Spelers vermoeden dat de sociale achtergrond van hun fans een impact heeft op de sfeer in het stadion. En een zinderende sfeer wint wedstrijden', schrijft Vincent Kompany in zijn eindverhandeling aan de Alliance Manchester Business School. De Rode Duivel kreeg voor deze thesis, die we hieronder samenvatten, een onderscheiding.