'Negentig miljoen vinden, daar draait een beetje minister van Werk zijn hand niet voor om'

'The owls are not what they seem.' Het wereldwijde enthousiasme over de terugkeer van de tv-cultreeks Twin Peaks is na een paar weken gesmoord in het obscurantisme van regisseur David Lynch, maar gelukkig komt de federale regering ook op televisie. De ploeg kwam vorige week met een indrukwekkende reeks 'hervormingen voor jobs, koopkracht en sociale cohesie', zoals het op de eerste van de wel zeer synoptische fiches van de ministeriële powerpoint heette. Maar net als de uilen in Twin Peaks, zoals bekend zinnebeelden van wijsheid, zijn de beslissingen niet allemaal wat ze lijken. De politiek leeft van de spanning tussen slogans en beleid. Maar het moet ook niet al te zot worden.

