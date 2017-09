Neemt N-VA discours Vlaams Belang over? De Wever: 'Kletspraat' en 'onder de gordel'

In een interview met Het Nieuwsblad toonde CD&V-voorzitter Wouter Beke zich zaterdag niet mals voor gewezen kartelpartner N-VA. 'Je kan geen centrumpartij zijn als je het discours van het Vlaams Belang overneemt.' Of nog: 'N-VA is in 2014 groot geworden door het Vlaams Belang leeg te vreten, en nu doen ze er in hun discours alles aan om die kiezers voor zich te blijven winnen.'

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde in de marge van de N-VA-familiedag in Wachtebeke 'not amused' op de uitspraken van Beke. 'Dat is kletspraat. De verkiezingen naderen en iedereen moet maar de kletspraat verkopen die hij wil. Ik weet waar wij voor staan. Wij staan voor een open Vlaanderen, een inclusief Vlaanderen', aldus De Wever aan VRT en VTM.

De Wever verwees ook fijntjes naar de levende voorbeelden van die open en inclusieve samenleving in zijn partij. 'Wij brengen Zuhal Demir (van Turkse origine, ndr.) naar de regering. Wij hebben de eerste burgemeester van Marokkaanse afkomst (Nadia Sminate in Londerzeel, nvdr.). En in mijn schepencollege heb ik ook iemand van Marokkaanse afkomst (Nabilla Ait Daoud, nvdr.). Wij bewijzen dat het verhaal over die ene gemeenschap waarin we alle mensen kansen willen geven, dat dat een correct en juist verhaal is', aldus Bart De Wever.

Dat Beke de vergelijking maakt met Vlaams Belang slaat volgens De Wever 'nergens' op. 'Het is spijtig dat men onder de gordel blijft trappen', zo zei de N-VA-voorzitter op VTM.