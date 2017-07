Nee, Latijns-Amerika stond niet aan de zijlijn in de Eerste Wereldoorlog

Onmiddellijk bij het uitbreken van de oorlog in Europa verklaren de Latijns-Amerikaanse staten zich neutraal tegenover alle oorlogvoerende partijen. Het is een neutraliteitspolitiek in de lijn van de aloude Amerikaanse Monroedoctrine uit 1823. De Verenigde Staten dulden geen Europese spelbrekers in hun eigen expansiepolitiek. Dit betekent dat de Europese oorlog niet naar het westelijk halfrond mag overwaaien. Hoewel de meeste staten de Duitse invasie van België veroordelen, wenst geen van hen iets met het conflict in Europa te maken te hebben.

...