Nederlandse F-16's lossen in januari Belgen af in Syrië en Irak

De Nederlandse ministerraad zou daarvoor volgende vrijdag het licht op groen moeten zetten. Dat schrijft de krant De Telegraaf, die bronnen in Den Haag citeert.

Met de inzet van F-16's in Irak en Syrië lost Nederland opnieuw België af. Volgens het kabinet van de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ligt de Nederlandse beslissing in de lijn van de verwachtingen.

Extra inspanning

België en Nederland hadden een beurtrol afgesproken om vanop de Jordaanse basis Al Azraq met hun F-16's mee ten strijde te trekken tegen IS, waarbij de twee landen elkaar om de zes maanden zouden aflossen. Maar omdat Nederland zijn vliegtuigen niet tijdig klaar kon krijgen, doet België momenteel een bijkomende inspanning. In juni besliste de federale regering om de missie van vier F-16's met zes maanden te verlengen tot eind dit jaar.

Maar vanaf 1 januari kan Nederland opnieuw overnemen, klinkt het dinsdag. 'Begin volgend jaar zijn de vliegers weer voldoende getraind.' Ook andere Nederlandse militaire missies zouden worden verlengd.

De woordvoerster van minister Vandeput wijst erop dat de Belgische F-16's momenteel de shift van de Nederlanders uitvoeren, die normaal op 1 juli moest starten. 'Het was voor onze partners duidelijk dat onze opdracht op het einde van het jaar zou ophouden. We hebben er dan een missie van 18 maanden opzitten, wat niet gering is voor een dergelijke opdracht', zegt ze in een reactie aan Belga.