Nederlandse coöperatie wil groepsaankoop voor zelfdodingsmiddel opzetten

De Nederlandse Coöperatie Laatste Wil (CLW) lanceert deze maand haar nieuwste project Middel X. Daarbij wil ze via een soort groepsaankopen een 'betrouwbaar' middel kopen om zelf je levenseinde in handen te nemen. Ook 220 Belgen werden de jongste maanden lid. Dat schrijft De Morgen.

In september had de coöperatie, die in 2013 is opgericht, nog maar 3.000 leden. In die maand werd in een uitzending van het Nederlandse Nieuwsuur bekend dat CLW een goedkoop legaal middel had ontdekt waarmee mensen zelf euthanasie kunnen plegen. Ondertussen zijn er 17.000 leden, die elk 15 euro lidmaatschap betalen. Ook 220 Belgen sloten zich aan bij CLW. Concrete plannen om ook in België inkoopgroepen te organiseren zijn er nog niet. 'Het systeem met de inkoopgroepen is op maat van het Nederlandse rechtssysteem ontwikkeld. Voor we het in andere landen uitrollen moeten we eerst nagaan wat de wettelijke mogelijkheden daar zijn', klinkt het. De 220 Belgische leden worden uitgenodigd voor infoavonden over de inkoopgroepen die in de buurt van de Belgische grens georganiseerd worden.