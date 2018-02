Nederlanders lanceren fietsabonnement in Belgische steden

Drie studenten van de universiteit van Delft bedachten het concept en lokten er naar eigen zeggen al 27.500 klanten mee in Nederland.

Swapfiets belooft voor die 17,50 euro per maand, of 15 euro voor studenten, een kwalitatieve fiets met zeven versnellingen, dubbel slot, werkende verlichting en diefstalverzekering. Bij een defect, zelfs een lekke band, komt er binnen 12 uur een fietsenmaker thuis langs om de fiets te repareren of om te ruilen.

In tegenstelling tot Blue-bike, Villo, Velo of o-Bike hoort een fiets bij één klant en is er geen ritprijs. Als de klant het abonnement opzegt, verdwijnt de fiets uit de stad. Gemeentebesturen hoeven zich dus geen zorgen te maken over zwerffietsen, stelt het bedrijf in een persbericht. Swapfiets mikt vooral op studenten, en gaat daarom eerst van start in Leuven. Binnen een paar maanden volgens Antwerpen, Gent en Luik.