Nederlanders klagen over problemen met registratie Belgische kilometerheffing

Voor vrachtwagenchauffeurs is er geen manier om te weten of het kastje werkt, stelt TLN. De inspecteurs innen bij een controle ook direct alle andere openstaande boetes, ook als daar bezwaar tegen is aangetekend. Soms gaat het om boetes van het hele bedrijf. 'Er zijn inmiddels zoveel boetes opgelegd dat een onacceptabele situatie is ontstaan.'

De Nederlandse minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen nam contact op met Viapass. 'Voor de zomer hadden we al contact gehad met TLN', zegt Viapass-topman Johan Schoups. 'Er was sprake van ontelbare boetes, maar ze konden maar twee concrete dossiers leveren. Sindsdien hebben we ze niet meer gehoord. Nu komen ze er via de minister en in de pers opnieuw. Wat moet ik daarvan zeggen?'

Volgens Schoups werkt het systeem wel naar behoren. 'Op 400.000 dagelijkse controlemomenten hebben we nog geen tien klachten', zegt hij. Schoups ontkent bovendien dat het niet mogelijk is om te weten of het kastje werkt. 'We gaan zelf nogmaals contact met TLN opnemen en vragen om concrete gevallen te geven.'