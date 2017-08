'Nederland is België inzake economische groei in sneltempo aan het bijbenen'

Een beetje tuinier weet dat je nooit mag snoeien als het vriest. De vorst kan via de snoeiwonde schade toebrengen aan uw boom of struik. In de winter moet u de plantjes eerder beschermen tegen vorstschade: u kunt wat stro aanbrengen of de plant zelfs omwikkelen met vliesdoek. Zo overleeft ze de vrieskou en leeft ze op als de lente opnieuw in het land is.

...