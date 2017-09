Nederland houdt rekening met uittocht van Belgen bij mogelijke kernramp

Dat verklaarde Peter Vullers van de veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord donderdag voor de start van een besloten informatiebijeenkomst in Maastricht.

Op de informatiebijeenkomst bespraken de bestuurders van gemeenten en provincie de risico's van de kerncentrale, die in vogelvlucht een veertigtal kilometer van de Nederlandse grens ligt. Uit de bespreking bleek dat ze het risico voor Nederlands Limburg eerder 'beperkt' vinden.

Tihange levert volgens de organisaties geen Limburgse doden of stralingszieken op. Ze baseerden zich daarbij op gegevens van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de Nederlandse tegenhanger van het FANC.

Delen De auto's moeten aan de grensovergang tussen Wezet en Eijsden worden afgespoten en ontsmet.

Toch worden er wel enkele maatregelen voorbereid, zoals het uitdelen van jodiumpillen. Ook wordt er rekening gehouden met een uittocht van Belgen richting Nederland. Er wordt dan aangenomen dat de omwonenden van de kerncentrale via de E25 per auto naar Nederland gaan. De auto's moeten dan aan de grensovergang tussen Wezet en Eijsden worden afgespoten en ontsmet.

Nederland maakt zich ook zorgen over de kerncentrale in Doel. Het land vindt daarom dat het zeggenschap moet krijgen over die kerncentrale. 'De centrales zijn zo oud, als er iets misgaat, zijn er niet alleen problemen bij de Belgische grens', zei D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven daarover vorig jaar tegen het Algemeen Dagblad . Groenlinks wil al langer inspraak en de SP wil dat de centrale de deuren sluit.

'De dingen waren net weer in gebruik en meteen is het weer raak. We kunnen dit niet telkens afdoen als een incident', aldus SP-Kamerlid Eric Smaling.