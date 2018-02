Nederland draait de gaskraan dicht

Minister van Energie Marie-Christine Marghem heeft deze week contact gehad met haar Nederlandse collega Eric Wiebes over de aardgasbevoorrading vanuit Nederland. Dat bevestigt een woordvoerder.

In Nederland gaan steeds meer stemmen op om de productie van aardgas te verlagen wegens de aardbevingsrisico's. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert zelfs om de gaswinning in Groningen te halveren. Als gevolg heeft minister van Economische Zaken Wiebes beslist om gaswinlocaties in Loppersum stil te leggen.

Nederlands gas is belangrijk voor België: zowat een derde van ons gas komt van onze Noorderbuur. Energieminister Marghem heeft deze week telefonisch contact opgenomen met Wiebes. Er is afgesproken om bij een geplande Europese top over energie, op 26 februari, rond de tafel te zitten. 'De hoofdbekommernis van de minister is het garanderen van de bevoorradingszekerheid', klinkt het op haar kabinet.