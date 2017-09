Naziafbeelding van Theo Francken: Groen distantieert zich, Ecolo niet

Groen distantieert zich van een afbeelding van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) als nazisoldaat, die de jongerenafdeling van zusterpartij Ecolo via de sociale media had verspreid. 'Er zit genoeg fout aan uw beleid zonder te moeten vervallen in dit soort karikatuur', reageert Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen). Ecolo weigert zich te excuseren.

Naziplunje

De afbeelding van Ecolo J toont een montage van Francken in naziplunje met een geweer in de hand. De begeleidende tekst op de afbeelding laat weinig aan de verbeelding over: 'Inbeslagname en plundering van persoonlijke bezittingen. Geplande, collectieve razzia's met quota van mannen, vrouwen en kinderen. Samenwerking met een president die beschuldigd wordt van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden'.

Het gaat om een aanklacht van de samenwerking met Soedan voor de identificatie van Soedanese transitmigranten in de buurt van het Maximiliaanpark.

Francken reageert verontwaardigd. 'De Ecolo/Groen Kamerfractie plaatst zich hiermee buiten het politieke debat. Ik laat me niet criminaliseren. Ik eis excuses', stelde de N-VA'er op Twitter.

Zich verontschuldigen doet Groen niet. Wel distantieert de partij zich bij monde van Wouter De Vriendt van de actie van de Ecolo-jongeren.

Bij Ecolo is te horen dat de jongerenafdeling zelfstandig is. 'Ze hebben hun editoriale en politieke lijn', zegt covoorzitter Zakia Khattabi aan Le Soir. 'Wij zijn niet geconsulteerd en zouden dit niet op deze manier hebben gedaan. Maar de foto is in lijn met hun verontwaardiging.'