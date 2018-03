Nationale manifestatie tegen racisme trekt door de straten van Brussel

Organisaties als Hart Boven Hard, 11.11.11, BXL Welcome Refugees, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Federatie Burgerschap en Islamitische Spiritualiteit, maar ook de vakbond ABVV, de partijen Groen en PVDA en delegaties Koerden en Palestijnen stappen mee in de lange stoet. Het is duidelijk dat migratie en asiel en het bijbehorende gevoel van discriminatie en racisme een brandend actueel thema vormen.

De organisatoren hebben een aantal politieke eisen. Ze willen onder meer dat er proactieve praktijktesten komen met sancties op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Voorts willen de initiatiefnemers dat de overheid zorgt voor een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert en gericht is op integratie, regularisatie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers.