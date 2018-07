Nationale feestdag: Te Deum trekt 500-tal kijklustigen voor Sint-Michielskathedraal

De religieuze ceremonie betekent het begin van de festiviteiten voor de nationale feestdag. Het vorstenpaar werd bij aankomst luid toegejuicht en nam na afloop van de plechtigheid ruim de tijd om het talrijk opgekomen publiek te begroeten.

Koningin Mathilde deed dat in het gezelschap van kroonprinses Elisabeth, die ook op heel wat belangstelling mocht rekenen.

Het Te Deum werd bijgewoond door premier Michel en ministers Peeters, Reynders, Geens en Vandeput. Vooral de premier oogstte bij zijn aankomt applaus uit het publiek, dat rijendik op het voorplein van de kathedraal stond.

Volgens de Brusselse politie ging het om zowat 500 mensen, van wie er verschillende met Belgische vlaggen zwaaiden en sommigen zelfs uitgedost waren in de nationale driekleur.

Prinses Astrid en prins Lorenz hebben zaterdag het Te Deum bijgewoond in de Sint-Pauluskathedraal in Luik. Een honderdtal mensen wachtte het paar op aan de kathedraal. De prinses begroette het publiek en maakte tijd voor een praatje.

Monseigneur Jean-Pierre Delville, bisschop van Luik, ging voor in de viering. Verschillende prominenten uit de politieke, militaire, gerechtelijke en academische wereld waren aanwezig op de viering. In de vroege namiddag verlieten de leden van de koninklijke familie de stad Luik. Straks wonen ze in Brussel het defilé bij en het feest in het Warandepark.