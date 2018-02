Narcisme: 'Zonder grootheidsfantasieën zou Facebook of Google niet bestaan'

Is narcisme de nieuwe ADHD? Sinds de verkiezing van Donald Trump en in de nasleep van #MeToo krijgen vooral mannen snel het etiket 'narcist' opgekleefd. Maar extreme ik-zucht is vandaag niet noodzakelijk sociaal onaangepast, want we leven in narcistische tijden. 'Ouders die de hele tijd laten blijken hoe trots ze op hun kinderen zijn, pakken het verkeerd aan.'