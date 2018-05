Nadia Sminate (N-VA): 'Als ik de oprichter van Partij Islam bezig hoor, valt mijn mond open van verbazing'

Nadia Sminate is Vlaams Parlementslid voor de N-VA en burgemeester van Londerzeel. Maar hoe is zij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 11 minuten en 53 seconden nodig.