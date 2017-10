Naam van 'De Reus' Bende van Nijvel dook al in 1999 op in onderzoek

Volgens Het Nieuwsblad dook de naam van de intussen overleden ex-rijkswachter al in 1999 op in het onderzoek, nadat de speurders een jaar eerder een tweede reeks affiches hadden verpreid met robotfoto's van de Bendeleden. Enkele van de 1.300 tips die toen binnenkwamen, zouden gewezen hebben op de sterke gelijkenis tussen robotfoto nummer 19 en C.B. Bovendien matchte zijn profiel, onder meer als voormalig lid van de elite-eenheid van de Groep Diane.

De krant schrijft dat de speurders de niet alledaagse naam van C.B. herinneren, en dat het een raadsel is waarom op hem dan niet is voortgewerkt. 'Elk naam werd in een soort rangschikking gestopt volgens de elementen die hem meer of minder interessant maakten voor het onderzoek. Mogelijk ontbraken toen aanwijzingen om van C.B. een potentiële verdachte te maken', klinkt het in Het Nieuwsblad.