Na verdachte benoeming Selmayr: 'Het Europees Parlement doet het niet beter'

Na de kritiek op de snelle benoeming van Martin Selmayr door de Europese Commissie, blijkt de situatie in het Europees Parlement even erg. Dat toonde Politico-journaliste Maïa De La Baum aan: 'Alles is op voorhand afgesproken'.