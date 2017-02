Na PubliFin in Wallonië nu ook Vlaams 'Publi-schandaal'

Het gaat om de nv PubliPart, een dochtermaatschappij van de intercommunale PubliLec waar de stad Gent een aandeel van 12 procent in heeft. Voor de stad zetelt financiënschepen Christophe Peeters in de bestuursraad. Kandidaat-burgemeester Tom Balthazar deed dat ook, maar is in januari opgestapt na negen jaar bij PubliPart. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. In de raad zetelen ook twee ex-burgemeesters van 75 jaar: Jacques Vandebosch (PS) van Seraing en Albert Vandezande (Fusiebelangen) van Oud-Heverlee. Nog een opvallende aanwezige in de raad is Ignace Dereeper (CD&V), de burgemeester van Oudenburg.

Ook blijkt dat de ex-kabinetschef van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) in PubliPart zit, twee jaar na zijn pensioen, maar de reden daarvoor is onduidelijk. Zowel het kabinet-Termont als de man zelf weigert commentaar. De ex-kabinetschef wil enkel kwijt dat hij als expert zetelt in de raad.

Faillissement Optima

De nv belegt in aandelenfondsen en heeft participaties in andere intercommunales. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Publipart 60 miljoen euro in zijn portefeuille. Het gros daarvan staat op spaarboekjes. Maar zo'n 2 miljoen euro kwam ook op een rekening bij Optima terecht ging. De bank van Jeroen Piqueur die vorig jaar failliet. Samen met het faillissement gingen de spaardeposito's van Publipart in rook op.

Voor dat beperkte takenpakket strijken 17 bestuurders jaarlijks samen meer dan 350.000 euro bruto op. In 2014 was dat 370.000 euro en het jaar voordien 375.000 euro. In een eerder interview met Apache.be liet Balthazar nog verstaan dat die vergoedingen teruggeschroefd mogen worden. Die zitpenningen worden bovendien op een fiscaal gunstige manier behandeld.

Investeringen in chemische wapens

PubliPart belegt ook in omstreden bedrijven zoals het Duitse Rheinmetall, producent van chemische wapens. Bedrijven die mensenrechten schenden, zitten eveneens in de portefeuille.Vinci Construction, Frans bouwbedrijf waartegen momenteel een onderzoek loopt naar slavenarbeid bij de bouw van stadions in Qatar, is daar een van. De nv pompt eveneens via een durfkapitaalfonds belastinggeld in autohandelaar Cardoen. In totaal verdeeld Publipart 26 miljoen euro over vier beleggingsfondsen.

De Gentse oppositie is verbolgen. "Nergens zijn Vlaamse socialisten zo 'PS' als in Gent. En de liberalen doen mee", reageert Siegfried Bracke (N-VA). "Wij eisen de ontbinding van PubliPart en volledige transparantie in dit dossier", klinkt het bij Tom De Meester van PVDA.

Bij PubliPart en de stad Gent wou geen van de betrokkenen commentaar kwijt.