Na Mawda: 'Ik hoop op betere conservatieven'

Ja, ook dit stukje gaat over Mawda. Ja, over de reacties van Bart De Wever op het hele gebeuren. Neen, niet zozeer over zijn uitspraak dat ook de ouders van Mawda verantwoordelijkheid dragen. Zelfs niet over het gebruikelijke rondje links-bashen dat we al sinds lang van hem kennen. Ik zal hier ook niet meedoen aan het opbod aan huis-tuin-en-keuken diagnoses op linkse fora: 'Bart heeft geen empathie', 'hij is een pathologisch psychopaat en (daar komt de boemerang terug) daaraan zijn zijn te kille ouders wellicht mee verantwoordelijk voor'. Het liefst zou ik het helemaal niet over De Wever hebben, want ik ken de man niet. Maar hij gebruikt wel woorden. Als publieke figuur. En die woorden kennen we. Het probleem ermee is dat ze een betekenis hebben. En dat, zoals dat met woorden gaat, hun betekenis geen klein gevaar inhouden. Nog los van wat De Wever er zelf mee bedoelt. Want hoe machtig hij als politicus vandaag ook is, de vraag is of hij de krachten die zijn woorden opwekken onder controle kan houden.

Ik wil het hier met name hebben over zijn verweer op de VRT tegenover de kritiek dat zijn eerste reacties meedogenloos en polariserend waren. 'Ik weet niet wat er polariserend is aan wat ik zeg (...) Ik gebruik altijd kalme en serene bewoordingen, dat kan ik helaas niet zeggen over anderen in dit debat'. Sereen is van origine een Latijns woord. Het betekent 'kalm en helder'. Sereen zijn is onder wijzen een groot goed. Wie niet in de greep van zijn emoties is, begrijpt immers beter de draagkracht van zijn woorden en daden en kan vrijer en beter leven. De Romeinse stoïcijnen waren er groot fan van. De boeddhisten ook.

Dus als De Wever sereen is als hij stelt: 'Ik zie niet...' dan mogen we ervan uitgaan dat hij hier de serene betekenis van 'ik zie niet' gebruikt. Namelijk: ik begrijp uw woorden niet. Een sereen mens vraagt dan: 'Wat bedoelt u daar precies mee?' Zo kom je nog wat te weten over de ander, de wereld en waarschijnlijk ook jezelf.

Maar er is ook een emotioneel opgewonden betekenis van 'ik zie niet': 'wie mij dit toewerpt is kwaadwillig of moet zijn hoofd laten nakijken.' Dat klinkt, moet ik toegeven, herkenbaarder voor De Wever. De man van wie de mondhoeken standaard in een geïrriteerde frons staan, die vele jaren geleden op een vrachtwagen vol geld over de transfers naar Wallonië sprak met zijn vuisten gevuld met vijftig euro biljetten, de man wiens oogbollen draaien als het over de culturele sector gaan, die geen kans voorbijlaat om zijn walging voor politiek links te etaleren, die bij Friedl Lesage op de radio zat te wenen toen het over de kille verhouding met zijn vader ging, de man van de geplande (maar niet uitgevoerde) fakkeltocht toen hij het Schoon Verdiep innam. Sereen? Nauwelijks.

Maar er is meer aan de hand. Als er iets sereen is, is het de kalmte en ijzigheid waarmee De Wever koketteert met onbegrip. Hij verleent het waardigheid en moed door het in één adem te vernoemen met een wijsheidsideaal sereniteit. Dat is wat grote geesten doen: niet week worden om (vreemde) ouders volop rouwen en die manhaftige sereniteit bewijzen door publiekelijk op hun verantwoordelijkheid te wijzen. De verwijten van links, de oproep om meer empathie, het kan allemaal sereen afgedaan worden als hysterie van een zwakke levensfilosofie. Zoiets noemen we echter niet wijs. Dit is gewoonweg retoriek: woorden misbruiken om een emotioneel effect teweeg te brengen: de eigen achterban doen gniffelen en de tegenstander herleiden tot een bende hysterici, de eigen achterban doen gniffelen. Natuurlijk aast hij hier, zoals gebruikelijk, op dat deel van de Vlaamse onderbuik dat het gehad heeft met medeleven voor andermans leed en dat met rust gelaten wil worden in zijn knusse cocoon. En natuurlijk is het wij-zij denken een inherent element van de conservatieve insteek: we zorgen in de eerste plaats voor onze eigen gemeenschap en daarmee is onze hoofdplicht vervuld. (En, als bijkomende clausule, die gemeenschap is het grondgebied van Vlaanderen.) Dus ja, sereen blijven bij het leed van de ouders van Mawda, tot op het onverschillige en verwijtende af, is een gerichte emotionele boodschap aan mensen die hopelijk binnenkort massaal op hem zullen stemmen.

Meent De Wever wat hij zegt? Geen idee. Ik hoop het niet. Maar woorden hebben een betekenis en die blijft niet hangen in de mond van wie ze uitspreekt. Als De Wever, met zijn machtige maatschappelijke positie, een retorische mix van onbegrip en waardigheid hanteert, roept hij mogelijk wel erg gevaarlijke krachten in het leven. Als de Vlaamse empathie-vermoeidheid op deze manier noblesse krijgt, is het koffiedik kijken hoe zwaar het sneeuwbaleffect zal zijn. Hoeveel leed zullen we in alle sereniteit aan ons laten voorbijgaan met 'tja, hun eigen verantwoordelijkheid' als al te makkelijke rechtvaardiging?

Volgens cultuurcriticusSlavoj Zizek is de wereld toe aan een links populisme om het rechts populisme te stuiten. Wie weet. Maar ik merk dat ik, hoewel ik zelf wellicht eerder progressief links denk, vooral hoop op eenbeterconservatisme. Eén dat een volwassen waardigheid kan huldigen, dat het kostbare weefsel van onze maatschappij sterker kan maken, en zich daarvoor niet hoeft te bedienen van onderbuikkrachten.