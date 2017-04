Na Kazachgate brengt ook Saoedi-Arabië Didier Reynders in nauwe schoentjes

'Mochten we het opnieuw kunnen doen, dan zouden we geen steun geven voor die stemming', zo stak premier Charles Michel de hand in eigen boezem, of toch tenminste in die van zijn regering. Gisteren raakte bekend dat ons land zo goed als zeker een ja-stem had gegeven om Saoedi-Arabië -waar vrouwenrechten quasi onbestaande zijn - een zitje te geven in de VN-vrouwenrechtencommissie. Iedere fractie - óók die van de regeringspartijen - sprak pure schande tijdens de wekelijkse plenaire zitting in het parlement, behalve die van MR: de Fr...