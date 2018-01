Na het lek dat Samen nekte: De Lijn neemt maatregelen om vertrouwelijkheid te beschermen

De bestuurders hadden het over hun voormalig directeur in Antwerpen, SP.A-politicus Tom Meeuws. Vertrouwelijke informatie over zijn tijd bij De Lijn lekte uit in de pers en leidde uiteindelijk tot het einde van Samen, de gemeenschappelijke lijst van Groen en sp.a in Antwerpen.

Op basis van het dossier-Meeuws heeft de raad van bestuur nu 'alle nodige maatregelen' genomen, luidt het. 'Zo heeft het management onder meer de opdracht gekregen om de procedures rond de vertrouwelijkheid van gevoelige documenten verder te verbeteren.'

Wat dat concreet inhoudt, is niet duidelijk. Er komen geen bijkomende verklaringen, zegt De Lijn.