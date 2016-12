'Na de nota van de Staatsveiligheid over de Chinese State Grid schoot iedereen in het wilde weg'

Piet Buyse (voorzitter Eandis, CD&V-burgemeester Dendermonde): Om een nieuwe investeerder voor Eandis aan te trekken, moest er een fusie tussen de zeven elektriciteits- en aardgasdistributie-intercommunales plaatsvinden. Die investeerder was nodig omdat we van Europa Electrabel moesten uitkopen, en dat had een gat van 910 miljoen euro geslagen. De Antwerpse intercommunale wilde alleen in de fusie stappen als ze tijdens een overgangsperiode haar eigen, lagere tarieven mocht handhaven. Dat heeft niets met Antwerpse a...