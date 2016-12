Na de aanslagen in Brussel: wie is de man met het hoedje?

Ruim twee uur duurde de ochtendwandeling van Mohamed Abrini, die aanvankelijk enkel bekend stond als 'de man met het hoedje'. Met beelden van bewakingscamera's kon zijn traject gereconstrueerd worden. Bij het Sheratonhotel recht tegenover de vertrekhal van de luchthaven sloeg hij rechtsaf, liep over de AVIS-parking, doorkruiste het centrum van Zaventem en bereikte zo de Leuvensesteenweg. Ergens op de lange weg naar Schaarbeek, buiten het bereik van de camera's, heeft hij zijn bleke regenjas gedumpt. Het vissershoedje daarentegen zette hij niet af, ook al was het een uitzonderlijk warme lentedag. Na zijn arrestatie zou hij verklaren dat hij zijn weinig flatterende hoofddeksel had verkocht. Het is een van de vele losse eindjes in het verhaal: bestaat er in Brussel echt een markt voor gebruikte vissershoedjes? Het sjofele hoofddeksel werd voor het laatst op de hoek van de Brabançonnelaan en de Notelaarsstraat gespot, nauwelijks een halve kilometer van metrostation Maalbeek waar op dat moment de slachtoffers van de tweede bomaanslag werden geborgen.

