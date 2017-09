N-VA zal geen communautaire campagne voeren

'We gaan onze tegenstanders geen cadeau doen door vooraf op het confederalisme in te zetten. We zien na de verkiezingen wel of het erin zit', zegt Bart De Wever aan de krant. 'Pas op de avond van de verkiezingen zullen we weten hoe ver onze communautaire aspiraties kunnen reiken.'

'De drie pijlers van onze campagne worden economie, veiligheid en identiteit. Het sociaal-economisch herstelbeleid van de regering-Michel en de regering Bourgeois slaat aan. De economie leeft op, bedrijven trekken mensen aan, werknemers houden netto meer over.'

'We investeren in tijden van terreur in een volwassen veiligheids- en migratiebeleid, gesymboliseerd door Jan Jambon en Theo Francken', vervolgt De Wever.

'En we gaan scherpstellen op onze eigen identiteit: hoe willen we samenleven, op basis van welke normen en waarden, en hoe verzoen je dat met massale migratie? Andere partijen blazen daar warm en koud over. Ik zal daar assertief over zijn, zonder valse schaamte over wie wij zijn en waar we voor staan', geeft De Wever nog mee.