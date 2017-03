N-VA wil Turkse politieke meetings ook in ons land verbieden

De Turken stemmen op 16 april in een volksraadpleging over een grondwetswijziging die de macht van president Recep Tayyip Erdogan vergroot en die van het parlement verzwakt. Enkele leden van de Turkse regering hadden in verschillende landen campagne bijeenkomsten gepland, maar onder andere Duitsland en Nederland hebben die al verboden, tot grote woede van Ankara.

Opgetreden

De autoriteiten in ons land hebben voorlopig geen weet van Turkse verkiezingsbijeenkomsten op Belgisch grondgebied, zo blijkt uit een rondvraag van persagentschap Belga bij een aantal gemeenten met een belangrijk aandeel Turkse inwoners en bij enkele federale instanties. De Belgische overheid liet in het verleden al verstaan dat ze het Turkse conflict niet wil geïmporteerd zien in ons land.

'Er zal worden opgetreden tegen zaken die onwettelijk zijn of die de openbare orde verstoren', luidt het op het kabinet van Binnenlandse Zaken.

Ook N-VA wil niet dat het Turkse conflict in ons land wordt ingevoerd. Kamerfractieleider Peter De Roover sloot zich in het VRT-radionieuws aan bij de oproep van de Oostenrijkse bondskanselier Christian Kern om Turkse politieke meetings in alle landen van de Europese Unie te verbieden. Zo kan men verhinderen dat landen waar campagnes verboden zijn, door Turkije onder druk worden gezet, aldus de sociaaldemocraat in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

Bij de vorige Turkse verkiezingen waren er in België meetings van partijgenoten van president Erdogan. Het kan volgens De Roover niet dat 'tegenstellingen bij ons opgejut worden'. 'Hier moeten we paal en perk aan stellen', vindt de N-VA-Kamerfractieleider.

Genegeerd

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu liet gisteren tijdens een toespraak in de Turkse provincie Antalya verstaan dat hij het verbod van Nederland om op 11 maart in Rotterdam een verkiezingsbijeenkomst te houden, aan zijn laars lapt. Niemand kan ons verhinderen te gaan waar we willen, klonk het.

Minister van Economie Nihat Zeybekci wil vandaag in een hotel in Keulen een bijeenkomst bijwonen om bij in Duitsland wonende Turken steun te verkrijgen voor de grondwetsherziening, waaromtrent er een referendum op stapel staat. Hij wil ook een concert in Leverküsen toespreken, zo staat op een lijst van evenementen van de regerende AKP-partij in Turkije.