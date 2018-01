N-VA wil lezing met 'Catalaans parlementslid' houden in Kamer, andere partijen liggen dwars

Het is niet ongewoon dat zalen in de Kamer worden gebruikt om groepen te ontvangen op uitnodiging van een parlementslid. Deze week lag eenzelfde vraag van Peter Luykx (N-VA) op tafel voor de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep. Die zou op 27 februari samenkomen voor een lezing over de situatie in Catalonië, met zowel Luykx als een 'Catalaans parlementslid' als spreker.

De fractievoorzitters van de partijen in de Kamer zetten het licht echter niet zomaar op groen. Omwille van veiligheidsoverwegingen zou het duidelijk moeten zijn wie wordt uitgenodigd, luidt het. Volgens N-VA-fractieleider Peter De Roover ligt evenwel nog niet vast om wie het gaat. 'Peter Luykx is op zoek naar een relevante spreker. Daarover lopen contacten', luidt het.

Een naam die onmiddellijk valt, is uiteraard die van de afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont. 'Om principiële redenen' wil De Roover dat niet uitsluiten, al vindt hij die vraag 'totaal naast de kwestie'. 'Het gaat om een democratisch verkozen Catalaans parlementslid. Schijnbaar is dat tot mijn niet geringe verbazing niet voldoende om toestemming te geven', betreurt De Roover.

Hij benadrukt ook dat de uitnodiging niet zou uitgaan van de Kamer, maar van een Kamerlid. Mocht het om Puigdemont gaan, dan zou het diegenen die hem geen spreekrecht geven 'ontmaskeren als manifeste tegenstanders van de vrijheid van meningsuiting', gaat De Roover voort. 'Ik vraag niemand applaus te geven voor Puigdemont (...) Mocht iemand de Turkse president Erdogan uitnodigen voor een conferentie over de toestand in Turkije, dan zou ik dat ook toestaan', luidt het.