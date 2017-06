N-VA wil herziening dronewetgeving

De dronewetgeving is nu een jaar in voege. Toch werden op een jaar tijd slechts 815 professionele drones ingeschreven, zo blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Bert Wollants opvroeg bij minister van Mobiliteit François Bellot (MR).

'Ik stel me daar vragen bij', aldus Wollants in de Zondag. 'Een onderzoeksbureau schatte vorig jaar in dat er zowat 100.000 drones op onze markt zouden zijn.'

Wie met een drone dichter dan vijftig meter bij gebouwen wil vliegen, voor een inspectie bijvoorbeeld, moet die vlucht bovendien melden. Volgens Wollants zijn er echter veel te weinig meldingen: 1165 voor 192 opgeleide piloten. Hij vermoedt dat veel drones de 'strengste regelgeving in Europa' omzeilen en gewoon 'in het zwart' vliegen.