N-VA stelt voor mensen met burn-out even elders te laten werken

"Denk aan een verpleegster die thuis zit met een burn-out, maar de kans krijgt om bij te springen in een kinderdagverblijf", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren. "Of een lerares economie met een burn-out die een aantal uren de boekhouding mag doen bij een klein bedrijf."

"Het uitgangspunt van die zogenaamde 'arbeidsintegratiejobs' voor langdurig zieken is simpel", zegt Spooren. "Door elders frisse lucht op te snuiven en een andere werkervaring op te doen, kunnen we hen weer herlanceren."

De N-VA legde het voorstel al meermaals op tafel, maar de coalitiepartners CD&V en Open Vld blijven voorzichtig. "Alle creatieve ideeën zijn welkom, maar het moet wel praktisch haalbaar zijn", zegt Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Ook CD&V heeft overigens een antwoord klaar op het stijgende aantal burn-outs. De partij pleit ervoor om de 'rimpeldagen', waarbij werknemers in de zorgsector vanaf 45 jaar twee uur per week minder moeten werken, overal in te voeren.