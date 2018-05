'N-VA realiseert meer van 70-puntenplan van Vlaams Blok dan van eigen programma'

Met het plan om de kostprijs van de migratie te laten berekenen, is de N-VA 'aardig op weg om meer punten van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok te realiseren dan van haar eigen programma'. Dat heeft Groen-Kamerlid Kristof Calvo zondagmiddag gezegd op VTM Nieuws. Een studie naar de kosten en baten van de migratie 'is punt 5 in het 70-puntenplan van het Vlaams Blok', klonk het fijntjes.

N-VA-regeringsleden Johan Van Overtveldt en Theo Francken hebben bij de Nationale Bank een studie besteld over de economische impact van de migratie. Groen-Kamerlid Kristof Calvo vindt dat de partij daarmee 'steeds meer flirt met extreemrechts'.

'De partij schuift steeds meer op naar rechts en is aardig op weg om meer te realiseren van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok dan van het eigen programma', stelt hij. Het uitvoeren van een studie in verband met de kosten- batenanalyse van de massale aanwezigheid van vreemdelingen in ons land stond in dat controversiële plan uit 1992 op de vijfde plaats, bracht Calvo in herinnering.

Saboteur

De N-VA kreeg ook op andere thema's een veeg uit de pan van Calvo. De uitspraken van Bart De Wever over de kernuitstap tegen 2025 - de N-VA-voorzitter zaaide daar vorige week opnieuw twijfels over - noemde de Groen-politicus 'gesaboteer'.

'De Wever speelt de rol van commentator en saboteur in het dossier van de kernuitstap. Zijn partij had verandering beloofd, maar die valt toch wel heel pover uit op dit moment', besloot Calvo.