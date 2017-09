N-VA reageert 'niet verbaasd' op vertrek Ann Soete

Het boterde al langer niet meer tussen Brugs gemeenteraadslid Ann Soete en de lokale partijafdeling. Nu heeft Soete beslist uit de partij te stappen. In een interview in Het Nieuwsblad spreekt ze van 'pesterijen' en noemt ze partijgenoot en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen Pol Van Den Driessche 'vrouwonvriendelijk'.

De Brugse N-VA-afdeling reageert 'niet verbaasd' op de beslissing. Volgens het afdelingsbestuur kon Soete het niet verkroppen dat Van Den Driessche lijsttrekker werd.

'Wij gaan niet echt in op de beweringen van mevrouw Minne-Soete in enkele media vandaag. Ook de onwaarheden die zij verkondigt, laten wij volledig voor haar rekening. Zij bevestigt wel openlijk dat wat wij al maanden hoorden en weten, namelijk dat ze binnenkort naar een andere partij overstapt. Daarbij lijkt de aangeboden plaats voor haar belangrijker dan de partij en het programma van die partij', staat in een schriftelijke reactie van het bestuur.

Mandaten teruggeven

Pol Van Den Driessche van zijn kant zegt dat hij de 'herhaalde aanvallen' op hem betreurt, maar laat het 'niet aan zijn hart komen'. 'Ik ga mij toch niet tot dat niveau verlagen. Samen met de zovele goede, warme idealisten binnen de N-VA, gaan we onverstoorbaar door', klinkt het.

De Brugse afdeling vraagt Ann Soete ook op al haar mandaten 'meteen terug te geven'. 'Mensen die graag zwaaien met 'integriteit en ethiek' kunnen nu tonen hoe erg zij deze principes zelf naleven', zegt voorzitter Dirk Barbier.

Vanuit de partijtop wordt niet gereageerd op de uitspraken van Soete. 'We nemen akte van haar beslissing. Het is een moeilijke tweestrijd geweest in Brugge, maar de lokale afdeling heeft voor Pol Van Den Driessche gekozen.'