N-VA pleit voor Vlaams Unia: 'Franstaligen zijn het probleem'

In de krant De Standard pleiten ze voor een Vlaams Unia.

Problematisch

De N-VA heeft via het Vlaams Parlement vier mensen in de raad van bestuur van Unia: twee effectieven, Mathias Storme en Hedwig Verbeke, en twee plaatsvervangers, Boudewijn Bouckaert en Inge Moyson. Zij delen de felle kritiek van de N-VA-regeringsleden Liesbeth Homans en Zuhal Demir, stelt De Standaard.

Voor Bouckaert blijft de zaken van binnenuit veranderen geen evidentie: 'Unia heeft nog altijd niet de omslag gemaakt naar een objectief, onafhankelijk centrum. Vandaag wordt antisemitisme anders benaderd dan islamofobie, en dat kan niet'.

Bouckaert stelt dat vooral de Franstaligen het probleem binnen Unia zijn. Het frustreert de partij dat ze geen eigen Vlaams gelijkekansenbeleid kan uitbouwen, 'waarbij een moslim wél gelijk is aan een jood en de nadruk ligt op emancipatie in plaats van het zoeken naar racisme'.

Ook Storme noemt de interfederale structuur problematisch. 'We moeten ons afvragen of dat de goede keuze is geweest'. Hij wijst erop dat onderzoekers van de KU Leuven, die zich destijds over de zaak bogen, aparte instellingen aanraadden. 'De structuur moet zeker geëvalueerd worden, dat is trouwens voorzien'.

Aanval

De N-VA-bestuurders reageren daarmee op de discussie van de voorbije dagen rond Unia. Kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir had afgelopen weekend de aanval geopend op het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen. Demir vroeg zich in de krant Het Nieuwsblad onder meer af of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht, om racisme te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. In De zevende dag op Eén noemde Demir Unie een 'Centrum voor Polarisering'. Ze verwijst daarbij onder meer naar de Zwarte Pietenkwestie.

Unia-directeur Els Keytsman repliceerde dat die heisa niet rond haar instelling draaide maar wel rond het Minderhedenforum en riep ook op om snel rond de tafel te zitten.

Demir kreeg in de krant De Zondag steun van haar Vlaamse collega en partijgenote, minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans. Zij opent een intern onderzoek naar Unia, dat volgens haar 'enkel mensen van allochtone origine verdedigt'. Ze verwees daarbij naar enkele voorbeelden. In een reactie stelde Unia dat Homans foute informatie verspreidt en onterechte beschuldigingen uit. Wat de audit betreft: 'Iedereen is welkom en Unia heeft niets te verbergen'.

Ook N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann gaf Unia een veeg uit de pan. In zijn jongste column voor de krant De Morgen noemt hij Unia 'een vijandige entiteit, een door de overheid gefinancierd actiecomité dat met staatsmacht werd bekleed en deze positie misbruikt om een maatschappijvisie op te leggen'.

Vlaams Belang

De oppositiepartijen SP.A en Groen en ook de coalitiepartners van N-VA in de Vlaamse en federale regering, Open VLD en CD&V, zijn het op zijn zachtst gezegd niet eens met de kritiek van N-VA. Volgens de groenen blinkt N-VA uit in hypocrisie, terwijl SP.A de partij ervan beschuldigt de recepten van het Vlaams Belang te kopiëren.

Twitteraars wijzen er intussen op dat de afschaffing van het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, de voorloper van Unia dus, het eerst punt was van het beruchte 70 puntenprogramma van het toenmalige Vlaams Blok.

Gisteren had ook Europarlementslid Gerolf Annemans van Vlaams Belang op Twitter al gereageerd op de vergelijking van SP.A. 'Te veel eer voor N-VA, want Vlaams Belang wil afschaffing'.