N-VA: pleidooi voor belasting op e-commerce is geen partijstandpunt

Vlaams parlementslid en onderneemster Grete Remen (N-VA) vertolkt met haar pleidooi voor een belasting op e-commerce geen partijstandpunt, benadrukt haar partijgenoot en fractieleider Matthias Diependaele. Remen argumenteert in een opiniestuk op Knack.be - 'Een belasting op e-commerce staat in de sterren geschreven' - dat een en ander volgens haar kleine ondernemers kan helpen beschermen.

Lees ook: 'Belasting voor e-commerce is eerlijk, groen en efficiënt'

Geen extra belasting

Diependaele: 'Uiteraard willen wij de lasten op arbeid verder laten dalen. Maar in eerste instantie willen wij de belastingen en de uitgaven verminderen, vooraleer we naar nieuwe belastingen kijken', reageert hij.

Diependaele heeft er begrip voor dat Remen 'de zeer begrijpelijke vrees van de Vlaamse KMO's voor de e-commerce mastodonten' wil aankaarten. 'Dat is zeker een grondig debat waard, maar e-commerce is een zeer complex verhaal. E-commerce is nu eenmaal steeds meer deel van onze economie, met alle voor- en nadelen van dien voor onze KMO's en voor het leefmilieu', aldus de fractieleider. 'We moeten goed en oordeelkundig nadenken hoe we daar mee omgaan en er voor zorgen dat onze KMO's daarvan mee profiteren. Een extra belasting is alvast niet waar wij voor pleiten.'

Diependaele merkt tot slot op dat het federale N-VA-pleidooi voor een hervorming van de vennootschapsbelasting eveneens mikt op groeikansen voor kmo's. 'Helaas wordt deze hervorming momenteel tegengehouden', besluit hij.