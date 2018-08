N-VA: 'Op griffies slingeren nog honderden illegale wapens rond'

De N-VA kan het niet langer aanzien hoe wordt omgesprongen met de duizenden wapens die het gerecht toch in beslag kan nemen. De regeringspartij hekelde de gang van zaken vorig jaar al, maar stelt dat niets verandert. 'Er slingeren nog altijd honderden illegale of in beslag genomen wapens rond op de griffies', zegt N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote.

'Dat komt omdat alleen de Wapenproefbank in Luik en haar amper 20-tal werknemers wapens mogen neutraliseren en vernietigen, en omdat ze met een enorme achterstand kampt. Ook bij de proefbank blijven de wapens gewoon liggen. Het is nochtans belangrijk de illegale exemplaren zo snel mogelijk uit de omloop te halen voor bepaalde individuen op gedachten komen', zegt Degroote.

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar om 'de wantoestanden aan te pakken' en het huidige systeem te hervormen. Dat zou erin voorzien dat ook wapenhandelaars voortaan wapens mogen neutraliseren en vernietigen.