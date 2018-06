N-VA Oostende: 'Voorakkoord Oostende is klinkklare onzin'

De Oostendse N-VA ontkent dat er een voorakkoord op tafel ligt met de Open Vld van Bart Tommelein. Dat zegt lijsttrekker Björn Anseeuw in een reactie op de aantijgingen van voormalig N-VA-lid Hendrik Wallijn die donderdagochtend met een eigen lijst, Oostende Koningin (OK), naar buiten kwam. Ook Bart Tommelein doet het bericht af als 'fake news'.

De nieuwe partij Oostende Koningin zorgt meteen voor beroering in Oostende. Voormalig voorzitter bij N-VA-Oostende Hendrik Wallijn zei op de voorstelling van de partij dat er een voorakkoord is tussen N-VA en Open Vld, waarbij Bart Tommelein minstens titelvoerend burgemeester wordt.

Tegenover de Krant van West Vlaanderen vertelt hij dat hij als lokale voorzitter aanwezig was bij de voorakkoordgesprekken tussen Open VLD en N-VA. 'Die koehandel choqueerde mij', vertelt hij. 'Geen enkele keer ging het over de inhoud. De N-VA verkoopt haar ziel en de burgemeesterssjerp al voor de verkiezingen.'

'Het is duidelijk dat de heer Wallijn voor ons een onbetrouwbaar sujet is', reageert N-VA-lijsttrekker Anseeuw aan Belga.

'Met de N-VA willen we Oostende een ander bestuur geven. Nu roddelen en kletspraat verkopen over een voorakkoord is makkelijk om een ander zwart te maken', vindt hij. 'De heer Wallijn is in maart door N-VA-Oostende als voorzitter aan de deur gezet. Ook daarna durfde hij het nog aan om met een flinke som geld uit onze partijkas te gaan lopen. Het gerecht zal hier haar werk doen. Als hij beweert dat er een ondertekend voorakkoord is, dan moet hij het op tafel leggen. Ik heb het alleszins niet.'

Volgens Anseeuw spreekt 'elke zichzelf respecterende partij' voor de verkiezingen met andere politici. 'Maar dat is iets anders dan een voorakkoord tekenen en je ziel verkopen. Dit is klinkklare onzin.'

Voor Anseeuw verandert er niets. Eerder gaf hij al te kennen dat hij voluit gaat voor een frisse wind in Oostende en als het zover komt dat hij liever niet in zee wil met de Stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte. Ook Bart Tommelein, lijsttrekker voor Open Vld, valt uit de lucht. Hij doet het verhaal af als 'fake news'.