N-VA-minister Weyts wil mobiliteit volledig Vlaams

Een volledige regionalisering van het mobiliteitsbeleid is in het voordeel van de gewone Vlaming, zei Weyts in het VTM-nieuws. 'Dat is niet iets van theoretici, dat is iets heel praktisch. Daar hoef je geen flamingant voor te zijn. We hebben gewoon meer homogene bevoegdheden nodig. Nu heb je een versnippering van bevoegdheden: mobiliteit, rijexamen, verkeersveiligheid, spoor enzovoort'.

Conflicten

Weyts verwijst naar een aantal conflicten met federaal minister van Mobiliteit François Bellot. Zo wil hij af van de 'absurde' driejaarregel voor het voorlopig rijbewijs: wie dat laat verlopen, moet drie jaar moet wachten alvorens een nieuwe poging te kunnen wagen. Weyts had een Vlaams besluit uitgewerkt om die regeling af te schaffen, maar Bellot stelde dat dit zijn bevoegdheid was. Intussen blijft het al acht maanden stil, betreurt Weyts.

Maar Bellot leeft ook een tweede afspraak niet na, stelt de N-VA-minister. Beide ministers spraken af dat ze een beslissing van hun collega niet zouden aanvechten voor de Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak) indien de afdeling Wetgeving van diezelfde Raad van State eerder een positief advies heeft afgeleverd over dezelfde tekst. Maar de MR-minister startte een schorsings- en vernietingsprocedure tegen het besluit van de Vlaamse regering om het aantal talen bij het rijexamen te beperken van 28 tot 4 (Nederlands, Frans, Duits en Engels).