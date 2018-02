N-VA in Gent: Siegfried Bracke krijgt plaats 27, Sleurs duwt de lijst

De Gentse N-VA heeft er een turbulente periode opzitten. Gents kopstuk Siegfried Bracke kwam in opspraak voor zijn adviesopdrachten voor Telenet en ruimde plaats voor Elke Sleurs, die ontslag nam als staatssecretaris om kandidaat-burgemeester in Gent te worden. Maar tussen de twee boterde het niet. Sleurs wilde Bracke op de voorlaatste plaats zetten, maar die ging daarmee niet akkoord. Ook de partijtop zag de Kamervoorzitter liever als lijstduwer.

Uiteindelijk zette Sleurs een stap opzij voor Anneleen Van Bossuyt, europarlementslid voor N-VA. Zij moest het schip weer vlot trekken. Intussen hebben zowel Sleurs als Bracke een plaats gekregen. Sleurs wordt de lijstduwer, Bracke krijgt plaats 27. Dat is ongeveer halfweg de lijst, die 53 plaatsen telt. De andere namen dienen nog ingevuld. Onder meer europarlementslid Helga Stevens heeft nog geen plaats gekregen.

Van Bossuyt sluit niet uit dat ook mensen die nog niet actief zijn binnen de Gentse afdeling, op de lijst komen te staan. 'De gesprekken lopen volop.' zegt ze. De kandidaat-burgemeester is tevreden dat de grootste knoop nu is doorgehakt. 'Siegfried en Elke hebben zelf mee de oplossing aangereikt en er is nu duidelijkheid over hun plaats. Het belangrijkste voor mij was dat ze allebei de lijst steunen, dat ze campagne gaan voeren voor ons project in Gent en dat ik altijd op hun expertise kan rekenen.'