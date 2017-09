'N-VA houdt de facto op een Vlaams-nationale partij te zijn'

N-VA trekt niet naar de verkiezingen met een communautair programma. Dat zegt voorzitter Bart De Wever in Het Laatste Nieuws, nadat hij in het weekend toestemming kreeg zich een vijfde keer verkiesbaar te stellen als voorzitter. Economie, veiligheid en identiteit worden de speerpunten voor N-VA - al kan het communautaire nog een rol spelen in de formatiegesprekken, afhankelijk van de manier waarop de kiezer de kaarten schudt.

...