N-VA heeft 31 speerpunten voor de districtsverkiezingen in Antwerpen

De afgelopen zes jaar vormde N-VA een coalitie met Groen en Open VLD in het Antwerpse districtscollege. 'We hebben veel grote projecten gerealiseerd en willen verdergaan op dit elan', zegt districtsburgemeester Paul Cordy. 'We hebben een ambitieus programma van 31 speerpunten opgesteld maar we willen niet enkel plannen, maar ook uitvoeren.'

Het district heeft nog vele noden en de N-VA heeft nog vele ideeën en plannen voor het district, meent Cordy. Zo wil N-VA onder meer de fietsinfrastructuur in Antwerpen verder uitbouwen, de volgende legislatuur ligt de focus op vijf assen: de verbinding Stadspark - Park Spoor Noord, de as Lange Nieuwstraat/Sint Jacobsmarkt, de Paardenmarkt, de Julius De Geyterstraat en de Graaf van Hoornestraat.

Ook wil de N-VA de 16de eeuwse binnenstad tussen de leien, de Kasteelpleinstraat/Kronenburgstraat/Scheldestraat, de Schelde en de Brouwersvliet tot wandelgebied omdopen.

Ten derde wil N-VA een middenstandsraad oprichten. Die werkt ook aan de uitbouw van de handelskernen die het moeilijker hebben.

Tot slot wil de N-VA het stadspark onder handen nemen en ziet de partij cultuur als gemeenschapsvormend. 'N-VA district Antwerpen staat garant voor goed bestuur, voor het effectief uitvoeren van wat we uitdenken én voor een hele reeks nieuwe en verfrissende plannen voor het district. Daarom vragen wij aan de Antwerpenaar een mandaat om nog eens zes jaar verder te besturen', besluit Cordy.