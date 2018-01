N-VA Gent krijgt nieuwe kopvrouw Anneleen Van Bossuyt: 'Zowel Sleurs als Bracke heeft nog plaats in partij'

Elke Sleurs moest vechten tegen de tranen toen ze het nieuws bekendmaakte. 'Ik ben een partijvrouw, een militant. Ik zal mij voor de partij blijven inzetten tot de dag dat ik niet meer kan,' zei ze. 'Maar op een bepaald moment kom je voor moeilijke keuzes te staan en dan moet je beslissen wat het beste is voor de partij, de afdeling, voor Gent. Als het botst tussen karakters, dan kunnen enkel die karakters een oplossing bieden. Daarom heb ik beslist een stap opzij te zetten.'

'Het is een moeilijke beslissing geweest. Ik kan niet ontkennen dat mij dat zwaar valt', zo biechtte ze op.

Kandidaat-burgemeester

Sleurs zei dat ze haar beslissing zaterdag aan het bestuur bekendmaakte en kondigde meteen haar opvolgster aan: de 38-jarige Anneleen Van Bossuyt.

Van Bossuyt, sinds 2015 Europees parlementslid voor de N-VA, zal dus de Gentse lijst van haar partij trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en is kandidaat-burgemeester. 'Gent heeft een nieuwe wind nodig, en Anneleen kan dat belichamen', aldus Sleurs.

Van Bossuyt studeerde Europees recht in Gent en ging daarna aan de slag als assistent bij het Europees Instituut van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. In 2010 maakte ze de overstap naar de studiedienst van de N-VA, waar ze het Europees beleid opvolgde. Sinds januari 2015 is ze lid van het Europees Parlement. Ze is actief in de commissies Interne Markt en Consumentenbescherming en Industrie, Onderzoek en Energie.

Om lijsttrekker te worden moet Van Bossuyut officieel verhuizen, van Melle naar Gent dus. 'Ik ben misschien een buitenstaander voor de lokale politiek, maar ik ken onze mooie stad door en door. Ik ga me inwerken en wil dan snel met frisse, concrete ideeën komen', zei ze.

Bemiddeld

Het rommelt al een tijdje binnen de Gentse afdeling van N-VA. Sleurs wilde kopstuk Siegfried Bracke enkel nog de voorlaatste plaats op de lijst geven. Die ging echter niet akkoord - Bracke ambieerde de tweede of de laatste (lijstduwer) plaats - en dreigde ermee op te stappen. Afgelopen week raakte bekend dat de nationale partijleiding een bemiddelaar aanstelde om de vrede te bewaren.

Sleurs was tot een jaar geleden nog staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de federale regering-Michel, maar maakte daar plaats voor Zuhal Demir om kopvrouw te worden van N-VA Gent nadat de positie van Bracke ter discussie kwam door de heise rond zijn mandaat in de adviesraad van Telenet.

'Nieuwe wind'

Van Bossuyt zei over de kwestie alleen: 'Ik was er zelf niet bij betrokken. Wat voorbij is, is voorbij.

De opvolgster van Sleurs wil nu 'een nieuwe wind en een nieuwe ploeg' in Gent. 'We moeten weg van de schandaal-cultuur in het stadhuis'. Inhoudelijk wil Van Bossuyt de Gentse N-VA-lijn doortrekken en zich profileren op mobiliteit en economische thema's. 'Het is schandalig hoe het huidige stadsbestuur met ondernemingen omgaat', klinkt het. De lijsttrekker gaat in Gent vooral betere regelgeving met minder administratieve lasten voor ondernemingen.

Ze legt ook een klemtoon op taal in het onderwijs. 'In Gent is het Nederlands de taal die iedereen verbindt, ook op de speelplaats.'

Plaatsen

Gents N-VA-voorzitter Bob Cammaert is tevreden dat de impasse rond Bracke en Sleurs is opgelost. 'Als Van Bossuyt haar standpunten zo goed vertolkt als in het Europees Parlement, komt alles goed.'

Zowel Bracke als Sleurs komt nog steeds in aanmerking voor een plaats op de lijst, klinkt het bij N-VA. 'Zodat we in Gent de beste lijst kunnen samenstellen.' Maar over de definitieve samenstelling van de lijst is nog geen duidelijkheid.

Volgens nationaal voorzitter Bart De Wever is Van Bossuyt de 'wissel op de toekomst'. Tegelijk heeft hij 'het grootste respect' voor Sleurs. En zowel Sleurs als Siegfried Bracke heeft volgens hem nog plaats als kopstukken in de partij, zo zei hij in het VTM-nieuws. 'We zijn niet het soort partij dat mensen laat vallen omdat ze pootje-lap werden gedaan', aldus De Wever.