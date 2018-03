N-VA'er uit Brasschaat: 'N-VA is vandaag een beetje Vlaams Belang light'

In Knack zegt Brasschaats afscheidnemend schepen Luc Sevenhans (N-VA) dat zijn partij vandaag 'een beetje Vlaams Belang light is'. Sevenhans richtte in Brasschaat de Vlaams Blok-afdeling op en zit er al dertig jaar in de gemeenteraad. Vandaag is hij er schepen van Mobiliteit voor N-VA. Hij vindt dat zijn huidige en vroegere partijen dicht tegen elkaar aanleunen en zelfs dat N-VA 'soms' al verder gaat dan het vroegere programma van het Vlaams Belang. 'Als ik sommige standpunten lees, denk ik weleens: dan waren wij destijds bij het Vlaams Blok maar watjes. Theo Francken zegt soms dingen waarvoor ze Filip Dewinter destijds in de bak gesmeten zouden hebben. Dat zal wel voortschrijdend inzicht zijn, zeker.'

Bij N-VA willen ze weinig kwijt over wat hun lokale mandataris zegt: 'Dat is voor rekening van meneer Sevenhans.' De woordvoerder laat nog optekenen dat 'de historische realiteit verschilt van de hoogst persoonlijke interpretatie die hij daar geeft.' De partij vermoed dat de nakende lokale verkiezingen meespelen in Sevenhans' analyse: 'In deze periode kan dat altijd met misnoegdheid over de lokale lijstvorming te maken hebben.'