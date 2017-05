N-VA en CD&V nemen sigarettenautomaten in het vizier

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof reageert woensdag opgetogen dat N-VA-collega Renate Hufkens een opening maakt naar een eventueel verbod op automaten in horeca en winkels.

"Het terugdringen van roken bij jonge mensen moet voor ons een absolute prioriteit zijn. Als de handhaving faalt, moeten we de wetgeving evalueren en durven na te gaan of deze automaten nog wel hun plaats hebben in horeca en winkels", zo zei Hufkens woensdag in Het Laatste Nieuws.

Uit cijfers van bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) bleek immers dat nog steeds in één op de vijf gevallen tabak aan -16-jarigen wordt verkocht. "Het is goed dat de bereidheid groeit om de tabaksautomaten naar de geschiedenisboeken te verwijzen", reageert Van Hoof, die eerder al met het voorstel kwam om de automaten te verbieden. "Het minder bereikbaar maken van tabaksproducten is één manier om rookgedrag terug te dringen, niet in het minst bij jongeren."

Volgens de christendemoctate gebeurt het nog "zeer frequent" dat sigarettenautomaten niet effectief vergrendeld worden en 'age coins' voor iedereen ter beschikking worden gesteld. "Wat mijn partij betreft komt het in de toekomst alleen nog aan dagbladhandelaars en tabakswinkels toe om tabaksproducten te verkopen", besluit Van Hoof. "Wel bepleit ik een pragmatische aanpak: om morgen tot een tabaksvrije samenleving te komen, moeten we vandaag al stap voor stap in die richting marcheren."