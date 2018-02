N-VA Beringen gooit bestuurslid uit partij na ongepast Facebookbericht: 'Dit kan niet door de beugel'

Jimmy Moons, bestuurslid bij N-VA Beringen, had op Facebook geschreven dat de dochters van een voormalig VRT-journalist verkracht zouden moeten worden, nadat die zich erg kritisch had uitgelaten over het beleid van Theo Francken.