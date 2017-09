N-VA: 'Bacquelaine moet komende dagen beslissen over pensioen werkloze vijftigplussers'

Wordt er geraakt aan de pensioenen van mensen die na hun vijftigste werkloos worden? Die vraag zorgt al sinds gisteren voor een welles-nietes-spel tussen verscheidene partijen. Voor Open VLD en CD&V is het duidelijk: er zijn geen beslissingen genomen.

Ook N-VA ziet het zo, maar vraagt wel dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) 'in de komende dagen de onduidelijkheid opklaart', aldus Kamerlid Jan Spooren (N-VA). 'We moeten durven kijken naar de huidige pensioenstelsels, en de mogelijke scenario's moeten op papier gezet worden om die aandachtig te bestuderen.' Momenteel genieten vijftigplussers die in de werkloosheid vallen van een uitzonderingsregime. Normaal gezien wordt hun pensioen na één jaar werkloosheid dan berekend op basis van een minimumbedrag, maar voor vijftigplussers blijft het pensioen berekend worden op basis van het laatst verdiende loon.

Voor N-VA mag die maatregel op de schop, al mag die niet blind geschrapt worden. 'Je kan dit niet zomaar afschaffen. Als je het doet, moet je het tegelijkertijd makkelijker maken voor vijftigplussers om hun werk te behouden of nieuw werk te vinden,' zegt Spooren.