Muyters wil weten of kweekvlees een toekomst heeft in Vlaanderen

Minister Muyters gelooft in het potentieel van de nieuwe technologie en heeft een studie besteld, melden Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag. De studie, uitgevoerd door Technopolis en Blonk Consultants, zal een inventaris maken van wat er in Vlaanderen al bestaat aan vleesvervangers, welke opties de grootste kans bieden om een product te commercialiseren, maar ook wat de productiekost is.

Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, is blij met het initiatief. "Het is nu dat we op de kar moeten springen. Wij willen klaarstaan om marktleider te worden", zegt woordvoerder Nicholas Courant. De ontwikkeling van vleesalternatieven mag evenwel geen pleidooi zijn tegen vlees. Fevia vertegenwoordigt namelijk ook de vleesindustrie. "We beseffen dat de vleesconsumptie iets te hoog ligt, en dat een deel van de consumenten zijn verbruik wil verminderen", aldus Courant. "Daar wordt vandaag dan ook al aan gewerkt: er zijn vleesbedrijven die ook vegetarische opties aanbieden, maar het moet een en-enverhaal blijven."

De Boerenbond is op zich niet tegen het onderzoek, "zolang het maar niet gebeurt op de kap van de vleesindustrie", zegt plaatsvervangend woordvoerder Stijn De Roo. Hij benadrukt dat vlees een plaats heeft in een gezond voedingspatroon en dat niet de indruk mag worden gewekt dat het een slecht product is.