MSK-directeur liegt Gentse politici voor

'Zes maanden lang heeft het museum onderzoek gedaan naar de collectie', zo verklaarde Catherine de Zegher maandagavond. 'In die periode waren daar twee externe experten volop bij betrokken. Magdalena ­Dabrowski en Noemi Smolik waren zo enthousiast dat ze er een expositie wilden mee maken. Ik heb daar concepten van en kan u de documenten tonen.'

Maar geen van beide specialisten bevestigt dat verhaal. 'Ik heb nooit een vraag voor een expertise gekregen', zegt Smolik. 'Ik heb de collectie pas voor het eerst gezien toen ze al geëxposeerd was in het museum. Ik had daar meteen twijfels bij.'

Magdalena Dabrowski zegt zelfs dat ze 'meer dan geschandaliseerd' is dat ze is opgevoerd als experte. 'Zij heeft me nooit over deze tentoonstelling ingelicht. Ze heeft me ook nooit een expertise gevraagd. Als ik deze collectie op 24 mei 2017 zag, dan is dat omdat een vriend me introduceerde bij de Toporovski's thuis. Het museum had zijn selectie toen al gemaakt.'