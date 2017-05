MR viert 1 mei en belooft minder belastingen

"De laagste lonen genieten nu al van een maandelijkse nettoverhoging van 80 euro. Op termijn zullen alle werknemers per maand tussen de 70 en 140 euro netto meer hebben ten opzichte van 2014", zei MR-voorzitter Olivier Chastel.

Omdat het Feest van de Arbeid niet enkel van de socialisten is, houden de Franstalige liberalen elk jaar een eigen feest. Normaal gebeurt dat in het liberale bastion Geldenaken. Dit jaar verhuisde het feest noodgedwongen naar Court-Saint-Etienne, omdat de sporthal in Geldenaken, waar de bijeenkomst traditioneel samenkwam, vernield werd tijdens een storm vorige zomer.

Chastel zette de "positieve impact" van het regeringsbeleid in de verf. "Er zijn jobs gecreëerd, de ondernemers krijgen opnieuw vertrouwen, het netto-inkomen van de werknemers stijgt. De middenklasse wint het meest bij de daden van onze regering".

Chastel benadrukte dat er op twee jaar onder premier Michel 105.000 banen zijn bijgekomen, "vooral in de privésector". Premier Michel benadrukte in zijn toespraak dat de MR - de enige Franstalige partij in de federale regering - "zijn verantwoordelijkheid neemt" met beslissingen "die niet eenvoudig zijn, maar wel moedig en noodzakelijk", zoals het optrekken van de pensioenleeftijd, omdat we nu eenmaal langer leven.

De MR wil zorgen voor meer "sociale cohesie" en wil "het land op orde brengen" en "het sterker maken".

Zusterpartij Open Vld was op de MR-bijeenkomst vertegenwoordigd door ex-minister Rik Daems en staatssecretaris Philippe De Backer.