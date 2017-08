MR laat coalities met PS in provincie Luik en stad Brussel niet schieten

Als voorwaarde voor de eventuele vorming van een regering in de Franse gemeenschap had Maingain vooropgesteld dat MR de coalities met de PS moest laten schieten op die plaatsen 'waar de schandalen zijn ontstaan'.

De Brusselse schepen Alain Courtois noemde het standpunt van Maingain 'onwaarschijnlijk'. Hij verzekert dat er geen sprake van is het akkoord in de hoofdstad te veranderen. 'Ik blijf trouw aan de geplaatste handtekeningen. Er is een akkoord, laten we dat respecteren', verklaarde Courtois dinsdag op Bel-RTL.

'De stad Brussel heeft niets te maken met Samusocial, dat een onafhankelijke vzw was'. De liberale Brusselaar laakt overigens dat Maingain naar anderen met het moraliserende vingertje zwaait, maar die lessen niet op zichzelf toepast. 'Ik begin me af te vragen of hij zijn familie niet in het stadhuis wil loodsen', verwees Courtois naar Maingains zoon Fabian, die momenteel deel uitmaakt van de oppositie in de gemeenteraad.

In de provincie Luik is een coalitiewissel niet alleen niet aan de orde, maar bovendien onmogelijk, weet provinciaal MR-voorzitter Daniel Bacquelaine. 'Er is geen mogelijkheid. Maingain ontkent - maar hij is Brusselaar - de Waalse realiteit. Sinds 30 juni laat het decreet op de lokale democratie geen coalitiewissels toe. Ik denk ook dat Maingain de aandacht probeert af te leiden van het feit dat hijzelf aan de PS vastkleeft in het Brussels gewest', verklaarde Bacquelaine op de RTBF.

De minister van Pensioenen vindt voorts dat er nu vooral nood is aan meer stabiliteit. 'Terwijl we spreken over de toekomst van de Federatie Wallonië-Brussel (de Franse gemeenschap), ligt de prioriteit niet daar'. Senaatsvoorzitster Christine Defraigne wijst in La Libre Belgique het voorstel van Maingain eveneens van de hand.

'Als de MR de provinciale coalitie in Luik moet verbreken, dan moet DéFI hetzelfde doen in de Brusselse regering. Dat heeft geen zin en is ook niet de kern van het probleem. Het gaat erom de Franse gemeenschap in stand te houden'.